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03.10.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов висловлює співчуття рідним Леоніда Рубаненка

Харківський міський голова Ігор Терехов висловлює співчуття рідним та близьким голови Об'єднання організацій роботодавців Харківщини, члена виконавчого комітету Харківської міської ради Леоніда Рубаненка, який помер сьогодні, 3 жовтня, передає РЕДПОСТ .

 
«Прийміть найглибші співчуття у зв'язку зі втратою, що вас спіткала! Леонід Іванович був ефективним керівником, талановитою людиною і справжнім професіоналом своєї справи, якого знали, поважали та високо цінували.
 
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Харкову його не вистачатиме. Сил вам пережити це горе! Вічна пам'ять!» - говориться у співчутті.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, некролог
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