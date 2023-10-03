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03.10.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Козачу Лопань: є руйнування

Декілька годин тому армія рф завдала щонайменше 10 ударів по цивільній інфраструктурі селища.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка.
 
Через обстріл пошкоджено до 10-ти приватних будинків та господарчих споруд, а також лінії електропередач. Частина Козачої Лопані залишається без світла. Профільні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.
 
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«Прошу мешканців Козачої Лопані перебувати в укриттях. Загроза обстрілів залишається великою»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби російські окупанти продовжували обстріли цивільної інфраструктури та мирного населення в Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах Харківської області.
 
Источник:   Вячеслав Задоренко
 Тэги:  агрессия россии, харків
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