03.10.2023 09:18 Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Протягом останньої доби російські окупанти продовжували обстріли цивільної інфраструктури та мирного населення в Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, військова агресія рф призвела до небезпеки для мирних жителів та інфраструктури цих районів.



Близько 13:50 ворог завдав удару керованою авіабомбою по м. Куп'янськ. Пошкоджено 6 приватних житлових будинків, складська будівля та 4 багатоповерхові житлові будинки. Зазнали поранення 76-річний чоловік та 57-річна жінка. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.



Крім того, ворог завдав удару КАБ по району сіл Чернещина та Першотравневе Ізюмського району, потерпілих немає.

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У с. Гур'їв Козачок Богодухівського району обстрілом пошкоджено 3 приватні будинки.



У с. Охримівка Чугуївського району пошкоджено будівлю майстерні фермерського господарства, сталася пожежа.

Раніше РЕДПОСТ писав про наслідки ворожого удару ракетами С-300 по околицях Харкова.