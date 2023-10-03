Рятувальники ліквідували пожежу після удару керованою авіабомбою по місту Харківщини

Минулої доби рятувальники 22 рази виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких булв спричиненв ворожими обстрілами.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа внаслідок ворожих обстрілів сталася вдень 2 жовтня у місті Куп'янськ.
Близько 13:50 ворожа авіація здійснила атаку на місто, використовуючи керовану бомбу. Наслідком цього масштабного вибуху стало загоряння легкового автомобіля, пошкодження житлових будинків та приватних автівок. За попередніми даними, одна жінка отримала травми та була доставлена до лікарні.
На місці події працювали рятувальники з 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 14:40 вони успішно загасили загоряючийся автомобіль, площа якого становила 5 квадратних метрів. Крім того, проводилось обстеження пошкоджених будівель для виявлення інших постраждалих осіб.
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Протягом доби з 2 по 3 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди, з яких:
10 із 22-х пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. Всі пожежі виникли внаслідок людського фактору - нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 145 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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