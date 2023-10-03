03.10.2023 08:26 Рита Парфенова

Ворожі ракети влучили у навчальне містечко на околиці Харкова

2 жовтня 2023 року близько 09:10 ворог завдав удару 5-ма ракетами С-300 по околицях міста Харків.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про наслідки ворожого удару ракетами С-300 по околицях Харкова розповіли в ХОВА.

Зафіксовано влучання в землю, пошкоджено господарську будівлю, підсобні приміщення бюро ритуальних послуг.

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Одна з ракет влучила на території навчального містечка одного з вишів, не спричинивши масштабних руйнувань.

На щастя, обойшлося без постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ, писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 жовтня 2023 року.