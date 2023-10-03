03.10.2023 08:12 Рита Парфенова

Авіаударів зазнали три населених пункти Харківської області

Окупанти здійснили авіаційні удари по місту Куп'янськ, селам Іванівка та Чернещина на Харківщині.



Наслідки авіаудару по місту Куп'янськ 2 жовтня 2023 року

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, загалом під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Бойова обстановка на Харківщині наступна:

на Слобожанському напрямку противник продовжує підтримувати свою військову присутність у прикордонних районах і здійснює активну диверсійну діяльність з метою завадити переміщенню наших військ на критичні напрямки. Збільшує кількість мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області;

на Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця», противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Раніше РЕДПОСТ, писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 жовтня 2023 року.