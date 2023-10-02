02.10.2023 19:55 Дмитро Колонєй

Ворог скинув бомби на два села Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнало селище Харківщини Красне Перше.

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На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Іванівки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали села Харківщини:, Дворічна, Синьківка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 жовтня 2023 року.