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02.10.2023  19:55   Дмитро Колонєй

Ворог скинув бомби на два села Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Скинули бомби на два села Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.  Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнало селище Харківщини Красне Перше.

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  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Іванівки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали села Харківщини:, Дворічна, Синьківка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 жовтня 2023 року.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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