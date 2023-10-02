На кордоні Харкова з бєлгородом ворог нарощує мінні загородження

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби ворог завдав авіаційного удару по селу Іванівка.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
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Бойова обстановка на Харківщині наступна:
Раніше РЕДПОСТ, писав, що у Харківській області прикордонники вполювали 4 ворожих дрони-смертники.
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Незважаючи на осінь, романтичний настрій сьогодні сильний, і любовні флюїди витають у повітрі. Тож постарайтеся не втратити голову.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
Щороку першого понеділка жовтня відзначається встановлене ООН свято – World Habitat Day.
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