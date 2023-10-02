02.10.2023 08:10 Рита Парфенова

На кордоні Харкова з бєлгородом ворог нарощує мінні загородження

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби ворог завдав авіаційного удару по селу Іванівка.



Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Бойова обстановка на Харківщині наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області;

противник у зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Раніше РЕДПОСТ, писав, що у Харківській області прикордонники вполювали 4 ворожих дрони-смертники.