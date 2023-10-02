Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області опинилися під ворожим вогнем минулої доби.
63-літній чоловік загинув вналідок артилерійського обстрілу центра міста Вовчанськ на Харківщині 1 жовтня 2023 року
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, внаслідок ворожої агресії протягом доби загинула одна цивільна людина.
Зокрема, обстрілів зазнали:
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1 жовтня приблизно о 15:00 на полі поблизу населених пунктів Донець і Благодатне, що розташовані в Чугуївському районі, стався вибух під час виконання полевих робіт, який призвів до підірвання комбайну "Class". Водій комбайну отримав незначні ушкодження та не потребував госпіталізації.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 жовтня 2023 року.
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