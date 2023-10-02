02.10.2023 08:36 Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області опинилися під ворожим вогнем минулої доби.



63-літній чоловік загинув вналідок артилерійського обстрілу центра міста Вовчанськ на Харківщині 1 жовтня 2023 року

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, внаслідок ворожої агресії протягом доби загинула одна цивільна людина.

Зокрема, обстрілів зазнали:

село Підлиман Ізюмського району. Минулої ночі, близько 0:16, ворог обстріляв село з РСЗВ. Пошкоджено 2-поверховий будинок, літня кухня, господарські , сталася пожежа. Без постраждалих;

смт. Борова Ізюмського району. Внаслідок удару керованою авіабомбою та з РСЗВ пошкоджено будівлі агропідприємства, сталася масштабна пожежа, пошкоджено 4 приватні домоволодіння;

місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок ворожих масованих обстрілів загинув цивільний чоловік. В місті пошкоджено приватні будинки та будівлі цивільного підприємства, сталися пожежі.

смт Куп’янськ-Вузловий Куп'янського району. Внаслідок удару фугасною авіабомбою пошкоджено будинок та господарчу будівлю, сталися пожежі.

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1 жовтня приблизно о 15:00 на полі поблизу населених пунктів Донець і Благодатне, що розташовані в Чугуївському районі, стався вибух під час виконання полевих робіт, який призвів до підірвання комбайну "Class". Водій комбайну отримав незначні ушкодження та не потребував госпіталізації.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 жовтня 2023 року.