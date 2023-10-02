    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харків під ракетним обстрілом
02.10.2023  09:07   Рита Парфенова

Харків під ракетним обстрілом

Близько дев'ятої години ранку 2 жовтня військові рф завдають ракетних ударів по Харкову.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, у місті пролунало принаймні три вибухи.

Містян закликають перебувати в укриттях.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 жовтня 2023 року.

 

Тэги:  ракетний удар, обстрііл, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.10 Надзвичайні події Перші подробиці про ракетний обстріл Харкова вранці 2 жовтня 01.10 Надзвичайні події Ракетний обстріл Харкова: що відомо 21.09 Надзвичайні події Наслідки ракетних ударів по Харкову показали в прокуратурі: фото
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 