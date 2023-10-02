02.10.2023 09:07 Рита Парфенова

Харків під ракетним обстрілом

Близько дев'ятої години ранку 2 жовтня військові рф завдають ракетних ударів по Харкову.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, у місті пролунало принаймні три вибухи.



Містян закликають перебувати в укриттях.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 жовтня 2023 року.