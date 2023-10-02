Харків під ракетним обстрілом

Близько дев'ятої години ранку 2 жовтня військові рф завдають ракетних ударів по Харкову.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у місті пролунало принаймні три вибухи.
Містян закликають перебувати в укриттях.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 жовтня 2023 року.
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Незважаючи на осінь, романтичний настрій сьогодні сильний, і любовні флюїди витають у повітрі. Тож постарайтеся не втратити голову.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
Щороку першого понеділка жовтня відзначається встановлене ООН свято – World Habitat Day.
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