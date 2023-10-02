02.10.2023 09:33

Рятувальники Харківщини гасили пожежі внаслідок ворожих обстрілів (фото)

Минулої доби рятувальники 43 рази виїжджали на гасіння пожеж, 4 з яких були спричинені ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби на Харківщині зафіксовано 4 пожежі від ворожих обстрілів.



Близько 09:00 окупанти почали обстріл території покинутого агропідприємства, розташованого в селищі Борова Ізюмського району. У результаті обстрілів вогонь охопив дах і конструкції недіючої складської будівлі. Площа пожежі становила приблизно 1800 квадратних метрів. Для гасіння пожежі залучали 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 рятувальників від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). О 13:15 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок цього інциденту не виявлено.



У місті Вовчанськ о 16:57 рятувальники 47-ї ДРПЧ виїхали на гасіння пожежі сухої трави, яку підпалили ворожі снаряди на відкритій території. Площа пожежі склала 2 га. Вогонь ліквідований о 18:45.

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Близько 23:30 окупанти вдарили по селищу Куп’янськ-Вузловий. Пожежі сталися на території 2-х сусідніх приватних домоволодінь. Горіла господарча будівля і житловий будинок. Загальна площа горіння склала 140 кв.м. О 01:10 рятувальники 44-ї і 14-ї ДПРЧ локалізували та о 02:10 ліквідували вогонь.





Вже 2 жовтня, о 00:16, рятувальники 60-ї ДРПЧ з селища Борова та їхні колеги з Луганщини виїхали до села Підлиман, яке також зазнало обстрілів. Там на приватному подвір’ї зайнявся двоповерховий житловий будинок, 2 гаражі і літня кухня. На час прибуття підрозділів ДСНС вогонь встиг охопити площу 800 кв.м. Його вдалось приборкати о 04:45. Постраждалих немає.





Загалом протягом доби з 1 по 2 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 51 оперативний виїзд, з яких:

43 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

2 – чергування;

3 – допомога населенню і комунальним службам;

3 – інші виїзди.

28 із 43-х пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. 1 з них спричинили ворожі обстріли, решту – люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 3 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько дев'ятої години ранку 2 жовтня військові рф завдали ракетних ударів по Харкову.