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01.10.2023  16:08   Рита Парфенова

Чотири ворожих дрони-смертники вполювали прикордонники на Харківщині

У Харківській області прикордонники вполювали 4 ворожих дрони-смертники



Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Держприкордонслужбу, бійців Харківського прикордонного загону на Слобожанському напрямку атакувала зграя ворожих дронів начинених вибухівкою.

Декілька смертоносних дронів наближались до захисних споруд прикордонників. Коли «пташки» були на висоті близько 50-ти метрів над землею, прикордонники застосували антидронову рушницю та подавили 4 цілі.

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Лише упродовж вересня це вже 10 приземлених ворожих смертників на цьому напрямку, відзначили правоохоронці.

Раніше РЕДПОСТ писав, як харківські прикордонники знищили над Харківщиною два ворожі FPV-дрони.




 

Источник:   Державна прикордонна служба України
 Тэги:  прикордонники, сталевий кордон, харків
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