Чотири ворожих дрони-смертники вполювали прикордонники на Харківщині

У Харківській області прикордонники вполювали 4 ворожих дрони-смертники
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Держприкордонслужбу, бійців Харківського прикордонного загону на Слобожанському напрямку атакувала зграя ворожих дронів начинених вибухівкою.
Декілька смертоносних дронів наближались до захисних споруд прикордонників. Коли «пташки» були на висоті близько 50-ти метрів над землею, прикордонники застосували антидронову рушницю та подавили 4 цілі.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Лише упродовж вересня це вже 10 приземлених ворожих смертників на цьому напрямку, відзначили правоохоронці.
Комментариев: 0
Сьогодні емоції врівноважуються логікою, а отже, день однаково гарний як для справ, пов'язаних з великими фінансами, так і для серйозних кроків в особистому житті.
Майже весь день у Харкові небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
В Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України та День українського козацтва.
влажность:
давление:
ветер: