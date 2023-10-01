У Харкові будуватимуть першу підземну школу, – Ігор Терехов

Міська влада не збирається скорочувати витрати на освітні програми Харкова
«Харків продовжуватиме інвестувати в освіту. Ми ні на гривню не скоротимо видатки на освітянський напрямок як цьогоріч, так і наступного року, попри брак бюджетних коштів і доволі важке завдання збалансувати місцевий бюджет з урахуванням наявного дефіциту», – написав Ігор Терехов.
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Також міський голова повідомив, що у Харкові планується будівництво першої в Україні підземної школи. Мер запевнив, що освітній заклад буде відповідати найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд.
«Таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз», – підкреслив Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов привітав освітян Харкова із професійним святом.
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Сьогодні емоції врівноважуються логікою, а отже, день однаково гарний як для справ, пов'язаних з великими фінансами, так і для серйозних кроків в особистому житті.
Майже весь день у Харкові небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
В Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України та День українського козацтва.
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