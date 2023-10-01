01.10.2023 17:04 Рита Парфенова

У Харкові будуватимуть першу підземну школу, – Ігор Терехов

Міська влада не збирається скорочувати витрати на освітні програми Харкова



РЕДПОСТ

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ

«Харків продовжуватиме інвестувати в освіту. Ми ні на гривню не скоротимо видатки на освітянський напрямок як цьогоріч, так і наступного року, попри брак бюджетних коштів і доволі важке завдання збалансувати місцевий бюджет з урахуванням наявного дефіциту», – написав Ігор Терехов.

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Також міський голова повідомив, що у Харкові планується будівництво першої в Україні підземної школи. Мер запевнив, що освітній заклад буде відповідати найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд.

«Таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз», – підкреслив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов привітав освітян Харкова із професійним святом.