Ігор Терехов звернувся до освітян з нагоди Дня вчителя

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав освітян Харкова із професійним святом.
«Шановна освітянська спільното Харкова!
Я пишаюся кожним з вас і кожному з вас дякую! Бо ви продовжували навчати наших дітей зі сховищ. Ви проявили себе у волонтерстві та разом з нами готувалися до відкриття шкіл і прийому дітей у шкільних укриттях. Ви допомогли в організації метрошколи. І незабаром у місті відкриється ще одна безпечна локація для навчання дітей.
Харків є найінтелектуальнішим містом в Україні саме завдяки вам. Продовжуйте в тому ж дусі! Будьте натхненними, зацікавленими, і тоді все обовʼязково вдасться! Не уявляю міста без вашої підтримки і натхнення!
Освіта — це один із напрямків, на який ми не скорочували і не будемо скорочувати видатків. Зі святом!», - йдеться у повідомленні.
Раніше РЕДПОСТ писав, як День вчителя святкували у районах Харкова.
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Сьогодні емоції врівноважуються логікою, а отже, день однаково гарний як для справ, пов'язаних з великими фінансами, так і для серйозних кроків в особистому житті.
Майже весь день у Харкові небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
В Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України та День українського козацтва.
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