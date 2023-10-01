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01.10.2023  11:12   Рита Парфенова

Ігор Терехов звернувся до освітян з нагоди Дня вчителя

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав освітян Харкова із професійним святом.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, привітання мера Харкова Ігора Терехова опублыковано у його телеграм-каналі.
 

«Шановна освітянська спільното Харкова!

Я пишаюся кожним з вас і кожному з вас дякую! Бо ви продовжували навчати наших дітей зі сховищ. Ви проявили себе у волонтерстві та разом з нами готувалися до відкриття шкіл і прийому дітей у шкільних укриттях. Ви допомогли в організації метрошколи. І незабаром у місті відкриється ще одна безпечна локація для навчання дітей.

Харків є найінтелектуальнішим містом в Україні саме завдяки вам. Продовжуйте в тому ж дусі! Будьте натхненними, зацікавленими, і тоді все обовʼязково вдасться! Не уявляю міста без вашої підтримки і натхнення!

Освіта — це один із напрямків, на який ми не скорочували і не будемо скорочувати видатків. Зі святом!», - йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, як День вчителя святкували у районах Харкова.

 

Источник:   Телеграм Ігоря Терехова
 Тэги:  вітання, ігор терехов, харків
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