01.10.2023 12:17 Рита Парфенова

Обстріл росіянами міста Вовчанськ вбив літнього чоловіка на велосипеді (фото)

Цивільна людина загинула вналідок артилерійського обстрілу центра міста Вовчанськ на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 1 жовтня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли м. Вовчанськ. Під ударом опинилась центральна площа міста. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії.



В цей час 63-річний місцевий мешканець їхав на велосипеді: від отриманих травм потерпілий загинув на місці.



Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.



За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько першої години ночі 1 жовтня окупанти завдали три ракетних удари по Харкову.