Обстріл росіянами міста Вовчанськ вбив літнього чоловіка на велосипеді (фото)

Цивільна людина загинула вналідок артилерійського обстрілу центра міста Вовчанськ на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 1 жовтня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли м. Вовчанськ. Під ударом опинилась центральна площа міста. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії.
В цей час 63-річний місцевий мешканець їхав на велосипеді: від отриманих травм потерпілий загинув на місці.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько першої години ночі 1 жовтня окупанти завдали три ракетних удари по Харкову.
Комментариев: 0
Сьогодні емоції врівноважуються логікою, а отже, день однаково гарний як для справ, пов'язаних з великими фінансами, так і для серйозних кроків в особистому житті.
Майже весь день у Харкові небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
В Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України та День українського козацтва.
влажность:
давление:
ветер: