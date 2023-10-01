Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 30 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 61 вибуховий предмет.
Саперами було виявлено та успішно знешкоджено 61 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Для виконання цих завдань було залучено 31 піротехнічний розрахунок ДСНС, у складі яких було 149 саперів, а також використано 63 одиниці техніки.
Загалом, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили приблизно 3656 гектарів території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2647 кілометрів ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 204,4 кілометри газопроводів. Знайдено та безпечно знищено 78 тисяч 974 вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько першої години ночі 1 жовтня окупанти завдали три ракетних удари по Харкову.
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