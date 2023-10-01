01.10.2023 14:24 Рита Парфенова

Агропідриємство на Харківщині понівечене та спалено військовими рф (фото)

1 жовтня 2023 року окупанти завдали удару по Ізюмському району Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 1 жовтня близько 9:00 ворог обстріляв с. Підлиман Борівської СТГ Ізюмського району, пошкоджено приватні домоволодіння.





Також сьогодні вранці російські військові обстріляли смт Борова. Зазнали пошкоджень житлові будинки, господарчі споруди та територія агропідприємства.





Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.



За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 жовтня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли м. Вовчанськ, внаслідок чого загинув 63-річний чоловік.