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01.10.2023  14:24   Рита Парфенова

Агропідриємство на Харківщині понівечене та спалено військовими рф (фото)

1 жовтня 2023 року окупанти завдали удару по Ізюмському району Харківщини.

Прокурори Харківсько1 області зафіксували наслідки ворожих обстрілів Ізюмщини

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області,  1 жовтня близько 9:00 ворог обстріляв с. Підлиман Борівської СТГ Ізюмського району, пошкоджено приватні домоволодіння.

Прокурори Харківсько1 області зафіксували наслідки ворожих обстрілів Ізюмщини

Також сьогодні вранці російські військові обстріляли смт Борова. Зазнали пошкоджень житлові будинки, господарчі споруди та територія агропідприємства.

Прокурори Харківсько1 області зафіксували наслідки ворожих обстрілів Ізюмщини

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 жовтня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли м. Вовчанськ, внаслідок чого загинув 63-річний чоловік.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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