01.10.2023 15:07 Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав бійців теробороні зі святом

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав бійців теробороні із професійним святом.



Фото: ХМР

Привітання мера Харкова з нагоди Дня територіальної оборони України опубліковано у телеграм-каналі міськради повідомляє РЕДПОСТ.

«З першого ракетного удару по мирному Харкову ви стали на захист нашої держави. Ви взяли до рук зброю, давши зрозуміти, що харків’яни ніколи не зустрічатимуть росіян квітами та завжди боротимуться за свою свободу.



Значною мірою саме завдяки вам усі плани загарбників щодо захоплення Харкова були зірвані, і зараз над містом майорить синьо-жовтий стяг.



Зі святом, наші відважні та сміливі бійці територіальної оборони! Дякую за вашу мужність, незламний дух та волю до перемоги! Дякую за захист міста-героя Харкова!», – йдеться у привітанні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 жовтня о 9.00, у День захисників та захисниць України, харків'яни долучилися до всеукраїнської хвилини мовчання та вшанували пам'ять полеглих воїнів.