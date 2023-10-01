01.10.2023 15:38 Олександра Жук

Українські кіпріоти зірвали проросійську акцію на честь анексії регіонів України (фото)

30 вересня в місті Лімасол (Кіпр) під почесним консульством російської федераціі відбулася акція протесту українців Кіпру з приводу запланованого рашистами святкування річниці «воссоединения с россией» (читай «анексії») територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Як повідомила кореспонденту РЕДПОСТ голова асоціації "Товариство українсько-кіпрської дружби" Тетяна Іоанну, на акцію протесту зібралися сотні небайдужих українців з усього острова, щоб продемонструвати своє обурення щодо святкування «на кістках». Такий захід є неприпустимим на територіі Європейського союзу, тим більше Республіки Кіпр, яка майже 50 років має власну невирішену проблему окупованих територій!

На заході також були присутні місцеві ЗМІ, кіпріоти та представники різних діаспор, включно з «росіянами проти війни», які підтримують українців у їх боротьбі. Як з’ясувалося, перелякані рашисти раптово змінили місце «святкування» і перенесли його до столиці.

Ця обставина не завадила провести акцію протесту з емоційним перформансом: п’ять заплаканих дівчат у вишиванках, калинових вінках, із зав’язаними російським прапором руками, уособлювали окуповані регіони України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Учасники акції тримали в руках банери з фото-роботами подружжя Ліберових (відомих українських воєнних фоторепортерів libkos) і скандували українською, англійською і грецькою мовами:

Луганськ - це Україна!

Донецьк - це Україна!

Крим - це Україна!

Запоріжжя - це Україна!

Херсон - це Україна!

Активісти «прикрасили» паркан консульства могильними хрестами, труною для путіна і траурним вінком. Яке святкування, такі і подарунки. Активісти сподівалися, що працівники консульства матимуть змогу оцінити щедрість української душі, але кіпрська поліція по завершенні акціі оперативно прибрала всі, з душею виготовлені, подарунки.

На емоційному піднесенні учасники акціі вже традиційно заспівали «Червону калину» та гімн України.

Акція, організована українцями Кіпру, вчергове продемонструвала єднання діаспори з Батьківщиною не тільки словом, але і ділом, та донатом!

Фотогалерея