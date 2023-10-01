Харків разом з усією Україною вшанував пам'ять полеглих Героїв (відео)

1 жовтня о 9.00, у День захисників та захисниць України, харків'яни долучилися до всеукраїнської хвилини мовчання та вшанували пам'ять полеглих воїнів.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію, о дев'ятій ранку у центрі Харкова на одну хвилину люди завмирали, а автівки зупинялися на проїжджій частині, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших Героїв, які загинули, захищаючи нашу державу та українців.
«Харків у вічному боргу перед вами, захисники і захисниці України. Вічна памʼять і шана полеглим героям. Честь і слава — живим», – написав у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов.
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Сьогодні емоції врівноважуються логікою, а отже, день однаково гарний як для справ, пов'язаних з великими фінансами, так і для серйозних кроків в особистому житті.
Майже весь день у Харкові небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
В Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України та День українського козацтва.
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