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01.10.2023  10:24   Рита Парфенова

Харків разом з усією Україною вшанував пам'ять полеглих Героїв (відео)

1 жовтня о 9.00, у День захисників та захисниць України, харків'яни долучилися до всеукраїнської хвилини мовчання та вшанували пам'ять полеглих воїнів.



Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію, о дев'ятій ранку у центрі Харкова на одну хвилину  люди завмирали, а автівки зупинялися на проїжджій частині, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших Героїв, які загинули, захищаючи нашу державу та українців.

«Харків у вічному боргу перед вами, захисники і захисниці України. Вічна памʼять і шана полеглим героям. Честь і слава — живим», – написав у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов.

Тэги:  харків
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