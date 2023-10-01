Який радіаційний фон в Харкові та області на 1 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 1 жовтня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
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Сьогодні емоції врівноважуються логікою, а отже, день однаково гарний як для справ, пов'язаних з великими фінансами, так і для серйозних кроків в особистому житті.
Майже весь день у Харкові небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
В Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України та День українського козацтва.
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