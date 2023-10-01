Який радіаційний фон в Харкові та області на 1 жовтня

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Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні емоції врівноважуються логікою, а отже, день однаково гарний як для справ, пов'язаних з великими фінансами, так і для серйозних кроків в особистому житті.

Прогноз погоди у Харкові на 1 жовтня Майже весь день у Харкові небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.