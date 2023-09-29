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29.09.2023  09:53   Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 29 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

радіація

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 29 вересня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

  • м. Харків  – 10 мкР/год;
  • м. Золочів - 12 мкР/год;
  • м. Богодухів - 13 мкР/год;
  • смт. Коломак - 11 мкР/год;
  • смт. Великий Бурлук - 14 мкР/год;
  • смт. Печеніги - 8 мкР/год;
  • смт. Слобожанське - 15 мкР/год;
  • м. Куп’янськ - 9 мкР/год;
  • м. Красноград - 13 мкР/год;
  • м. Лозова - 12 мкР/год;
  • м. Ізюм - 15 мкР/год.
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 28 вересня.
Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  радіація, харків
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