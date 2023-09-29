Харківщина на ранок 29 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 22 рази виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких були спричинені ворожими обстрілами.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби ворог продовжував обстрілювати Куп’янщину, спричинивши 2 пожежі.
Так, опівдні 28 вересня ворог завдав артилерійського удару по с. Кіндрашівка Куп’янського району Харківщини. В результаті обстрілу на околиці села горів сухостій на відкритій місцевості на площі 3 га. З вогнем боролись рятувальники 44-ї пожежно-рятувальної частин у складі 2-х оперативних відділень та 9 чоловік особового складу ДСНС. Пожежу було ліквідовано о 14:30. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на житловий сектор. Жертв та постраждалих немає.
28 вересня о 13:22 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу внаслідок обстрілу в с. Кутьківка, Дворічанської громади Куп’янського району. Горіла хвойна підстилка на площі 4га. Від ДСНС для ліквідації наслідків залучалось 2 одиниці техніки та 5 осіб особового складу.
Загалом протягом доби з 28 по 29 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:
19 із 22 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. 2 з них спричинили ворожі обстріли, решту спричинили люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 28 по 29 вересня 2023 року окупанти обстрілювали цивільне населення прифронтових та прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп'янського районів області.
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