29.09.2023 09:32 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 29 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 22 рази виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких були спричинені ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби ворог продовжував обстрілювати Куп’янщину, спричинивши 2 пожежі.

Так, опівдні 28 вересня ворог завдав артилерійського удару по с. Кіндрашівка Куп’янського району Харківщини. В результаті обстрілу на околиці села горів сухостій на відкритій місцевості на площі 3 га. З вогнем боролись рятувальники 44-ї пожежно-рятувальної частин у складі 2-х оперативних відділень та 9 чоловік особового складу ДСНС. Пожежу було ліквідовано о 14:30. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на житловий сектор. Жертв та постраждалих немає.

28 вересня о 13:22 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу внаслідок обстрілу в с. Кутьківка, Дворічанської громади Куп’янського району. Горіла хвойна підстилка на площі 4га. Від ДСНС для ліквідації наслідків залучалось 2 одиниці техніки та 5 осіб особового складу.



Загалом протягом доби з 28 по 29 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:

22 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких була спричинена ворожими обстрілами та 19 пожеж в природних екосистемах;

6 – допомога населенню;

1 – інші виїзди.

19 із 22 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. 2 з них спричинили ворожі обстріли, решту спричинили люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 28 по 29 вересня 2023 року окупанти обстрілювали цивільне населення прифронтових та прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп'янського районів області.