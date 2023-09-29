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29.09.2023  08:47   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Протягом доби з 28 по 29 вересня 2023 року окупанти обстрілювали цивільне населення прифронтових та прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп'янського районів області.

обстріл

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. Зокрема, обстрілів зазнали:

  • місто Куп'янськ. Ворог завдав удару ракетою "Гром Е-1", що призвело до пошкодження інфраструктурного об'єкту, на щастя, але без постраждалих;
  • село Кіндрашівка в Куп'янському районі. В результаті обстрілів сталися лісові пожежі;
  • село Кутьківка в Куп'янському районі. Обстрыл села призвів до виникнення лісових пожеж.
  • село Западне Куп'янського району. Був пошкоджений житловий будинок в результаті обстрілу.

Раніше РЕДПОСТ пеисав, що біля села Нова Гусарівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався трактор.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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