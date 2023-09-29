Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Протягом доби з 28 по 29 вересня 2023 року окупанти обстрілювали цивільне населення прифронтових та прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп'янського районів області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. Зокрема, обстрілів зазнали:
Раніше РЕДПОСТ пеисав, що біля села Нова Гусарівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався трактор.
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У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.
29 вересня - День пам’яті трагедії Бабиного Яру.
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