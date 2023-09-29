29.09.2023 08:30 Рита Парфенова

На Харківщині трактор підірвався на вибуховому пристої

На Харківщині біля села Нова Гусарівка підірвався трактор.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, подія сталася 28 вересня близько двох годин пообіді недалеко від села Нова Гусарівка в Ізюмському районі.



На вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ-82.



Внаслідок цього двоє чоловіків у віці 31 рік та 68 років, які перебували в тракторі, отримали поранення і були доставлені до лікарні в середньо-важкому стані.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 вересня 2023 року.