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29.09.2023  10:37   Рита Парфенова

У Харкові чоловік вдарив знайомого ножем

За нанесення тяжких тілесних ушкоджень знайомому мешканцю Харкова повідомили про підозру.

підозра

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, конфлікт, який закінчився поножовщиною, стався 23 вересня 2023 року. 

56-літний чоловік разом зі своїм товариші розпивали спиртні напої. Раптом між ними виникла сварка, під час якої чоловік так розлютився на свого кривдника, що взяв зі столу кухонного ножа та вдарив його в область грудної клітини. Після чого викликав потерпілому швидку медичну допомогу.

Постраждалого госпіталізували до лікарні. Стан його здоров’я медики оцінюють як стабільний.

28 вересня слідчі повідомили про підозру чоловіку за нанесення тяжких тілесних ушкоджень знайомому

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові під час розпивання алкогольних напоїв у домоволодінні між трьома знайомими сталася сварка на побутовому ґрунті. Під час конфлікту 43-річний чоловік наніс ножові поранення своїм товаришам, від яких вони померли.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  ніж, харків
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