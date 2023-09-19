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19.09.2023  12:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові сталося подвійне вбивство

19 вересня близько 1:00 до чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення, що по вулиці Кам’янець-Подільська у Харкові сталася бійка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На місці події працівники слідчо-оперативної групи виявили тіла 62 та 39-річних чоловіків з ознаками насильницької смерті. 
 
Правоохоронці встановили, що під час розпивання алкогольних напоїв у домоволодінні між трьома знайомими сталася сварка на побутовому ґрунті. Під час конфлікту 43-річний чоловік наніс ножові поранення своїм товаришам, від яких вони померли. 
 
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 
 
Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог завдав ракетного удару по Куп'янському району.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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