19.09.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові сталося подвійне вбивство

19 вересня близько 1:00 до чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення, що по вулиці Кам’янець-Подільська у Харкові сталася бійка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи виявили тіла 62 та 39-річних чоловіків з ознаками насильницької смерті.

Правоохоронці встановили, що під час розпивання алкогольних напоїв у домоволодінні між трьома знайомими сталася сварка на побутовому ґрунті. Під час конфлікту 43-річний чоловік наніс ножові поранення своїм товаришам, від яких вони померли.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.