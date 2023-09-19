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19.09.2023  11:35   Віталій Хінєвіч

Ворог завдав ракетного удару по Куп'янському району

За даними слідства, вночі 19 вересня російські військові завдали ракетний удар по селу Отрадне Куп‘янського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За попередніми даними, удар був завданий однією ракетою типу С-300, випущеною з території бєлгородської області рф. 
 
Російська ракета впала на територію навчального закладу. Пошкоджено господарчі споруди. Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії рф.
 
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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