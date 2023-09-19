19.09.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

Займання сталося 18 вересня у селі Стара Водолага.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

18 вересня о 12:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Стара Водолага.

Негайно за вказаною адресою було направлено місцевих вогнеборців та рятувальників Луганського гарнізону.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що на території приватного домоволодіння у сіннику горить сіно, площа пожежі складає 40 кв. м.

Загиблих та постраждалих на місці події не виявлено. Пожежу локалізовано о 12:40 та ліквідовано о 15:00.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 18 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 92 вибухових предмети.