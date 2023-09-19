19.09.2023 11:15 Віталій Хінєвіч
На Харківщині ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
Займання сталося 18 вересня у селі Стара Водолага.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
18 вересня о 12:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Стара Водолага.
Негайно за вказаною адресою було направлено місцевих вогнеборців та рятувальників Луганського гарнізону.
По прибуттю на місце виклику було встановлено, що на території приватного домоволодіння у сіннику горить сіно, площа пожежі складає 40 кв. м.
Загиблих та постраждалих на місці події не виявлено. Пожежу локалізовано о 12:40 та ліквідовано о 15:00.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом доби 18 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили
92 вибухових предмети.
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