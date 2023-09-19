19.09.2023 10:34 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 18 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 92 вибухових предмети.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ

Протягом минулої доби, 18 вересня, піротехнічні групи ДСНС провели обстеження на площі близько 4,8 гектарів, включаючи 3950 квадратних метрів за допомогою машин для механізованого розмінування. Розмінування також проводилося на відстані 4,5 кілометрів ліній електропередач, 950 метрів газопроводів та на площі 3500 квадратних метрів у водних акваторіях у районах у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.



В результаті робіт було виявлено та безпечно усунуто 92 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. У роботах брали участь 31 піротехнічний розрахунок ДСНС, в якому було 157 саперів та використано 63 одиниці техніки.

У сього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3611 га території 278 км автомобільних доріг, 2591 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій та 201 км газопроводів, 3,125 га акваторій де виявлено та знешкоджено 77 тис. 681 ВНП. Раніше РЕДПОСТ писав, що від ударів ворога постраждав Холодногірський район Харкова.