Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 18 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 92 вибухових предмети.
Протягом минулої доби, 18 вересня, піротехнічні групи ДСНС провели обстеження на площі близько 4,8 гектарів, включаючи 3950 квадратних метрів за допомогою машин для механізованого розмінування. Розмінування також проводилося на відстані 4,5 кілометрів ліній електропередач, 950 метрів газопроводів та на площі 3500 квадратних метрів у водних акваторіях у районах у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
В результаті робіт було виявлено та безпечно усунуто 92 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. У роботах брали участь 31 піротехнічний розрахунок ДСНС, в якому було 157 саперів та використано 63 одиниці техніки.
Комментариев: 0
Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору: оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.
Кожен рік 19 вересня відзначається день народження дружелюбного електронного – «Смайлика».
влажность:
давление:
ветер: