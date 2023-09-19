Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували на 1163 повідомлення про правопорушення та події.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 40 осіб.
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4400 транспортних засобів.
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
Правоохоронці склали 12 адміністративних протоколів щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.
Раніше РЕДПОСТ писав, що від ударів ворога постраждав Холодногірський район Харкова.
Комментариев: 0
Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору: оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.
Кожен рік 19 вересня відзначається день народження дружелюбного електронного – «Смайлика».
влажность:
давление:
ветер: