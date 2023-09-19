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19.09.2023  09:52   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Про обстріли Харкова та прикордонних населених пунктів області поінформували у ХОВА.


Фото: Поліція Харківської області
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА, понад 16 населених пунктів області опинилися під артилерійським вогнем ворога. Зокрема, окупанти завдали ударів по містах та селах Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ, Озерне, Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка. Авіаційних ударів зазнали три населених пункті: Берестове Куп’янського району, Копанки та Шийківка Ізюмського району.
 
Двічі за добу ворог обстріляв місто Вовчанськ:
  • о 10.30 внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приміщення дитячого садка, паркан, дитячий майданчик, електромережі;
  • о 19:00 на території лісового господарства внаслідок обстрілу окупантів горіла підстилка на площі 300м.кв.
Протягом доби постраждалих внаслідок збройної агресії рф не зафіксовано.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що від ударів ворога постраждав Холодногірський район Харкова.


 

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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