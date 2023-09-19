Окупанти обстріляли дитячий садок у прикордонному місті Харківщини

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Харків та населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
Постраждалих осіб немає.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору: оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.
Кожен рік 19 вересня відзначається день народження дружелюбного електронного – «Смайлика».
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