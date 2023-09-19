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19.09.2023  09:32   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли дитячий садок у прикордонному місті Харківщини

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Харків та населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Зокрема, під вогнем противника опинилися населені пункти:
  • місто Харків. 18 вересня о 23:10 окупанти завдали кілька ударів по Холодногірському району. Сталася пожежа нежитлової будівлі;
  • село Шийківка Ізюмського району. Внаслідок авіаційного удару пошкоджені вікна будинків та господарські будівлі;
  • місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджені приміщення дитячого садка, майданчик та електромережі.

Постраждалих осіб немає.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. 

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що від ударів ворога постраждав Холодногірський район Харкова.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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