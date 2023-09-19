Окупанти обстріляли дитячий садок у прикордонному місті Харківщини

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Гороскоп на 19 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору: оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.

Прогноз погоди у Харкові на 19 вересня У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.