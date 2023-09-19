19.09.2023 09:10 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 19 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



О 19:00 бійці 47-ї ДРПЧ виїхали гасити першу з них до Чкалівського лісництва, що межує з м. Вовчанськом. Там горіла хвойна підстилка на площі 300 кв.м. Пожежу ліквідували о 20:50.



Також рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що трапилась внаслідок чергового ракетного удару окупантів по Холодногірському районі Харкова. Постраждалих немає.



Загалом протягом доби з 18 по 19 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативні виїзди, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

6 – для надання допомоги населенню;

5 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що від ударів ворога постраждав Холодногірський район Харкова.





