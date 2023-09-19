Державну трасу через Харків перекриють на півтори години

Рух транспорту на ділянці автошляху М-03 Київ – Харків – Довжанський(на м.Ростов-на-Дону) буде тимчасово перекритий 19 вересня 2023 року.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Закриття руху всіх транспортних засобів в обох напрямках руху буде введено 19 вересня 2023 року з 12.00 год до 13:30 на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський(на м.Ростов-на-Дону), км 548+300 - км 556+790.
Приччина перекриття руху – проведення АТ «Харківобленерго» невідкладних аварійно відновлювальних робіт з електропостачання споживачів та важливих об’єктів інфраструктури області.
У зв‘язку з проведенням аварійних робіт по всій смузі руху для транспортних засобів буде організовано об’їзд.
Прохання до учасників дорожнього руху відкоригувати маршрути руху з урахуванням тимчасового обмеження.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця повідомила про зміни маршрутів деяких поїздів через ремонтні роботи.
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