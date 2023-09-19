19.09.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

Через ДТП у Харкові згорів автомобіль

Правоохоронці проводять перевірку за фактом зіткнення двох транспортних засобів в Індустріальному районі Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Внаслідок ДТП сталося загоряння одного з автомобілей, який повністю знищено вогнем.

Попередньо встановлено, що 19 вересня близько 6:30 в районі перехрестя вулиць Миру та Потоцького транспортний засіб “Lexus rx 400h” проігнорував знак та не надав перевагу у русі “Daewoo Sens”, який їхав головною дорогою.

Внаслідок пожежі знищено автомобіль “Daewoo”. 38-річний водій транспортного засобу отримав травми.

Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку.