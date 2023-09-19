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19.09.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

Через ДТП у Харкові згорів автомобіль

Правоохоронці проводять перевірку за фактом зіткнення двох транспортних засобів в Індустріальному районі Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Внаслідок ДТП сталося загоряння одного з автомобілей, який повністю знищено вогнем. 
 
Попередньо встановлено, що 19 вересня близько 6:30 в районі перехрестя вулиць Миру та Потоцького транспортний засіб “Lexus rx 400h” проігнорував знак та не надав перевагу у русі “Daewoo Sens”, який їхав головною дорогою.
 
Внаслідок пожежі знищено автомобіль “Daewoo”. 38-річний водій транспортного засобу отримав травми. 
 
Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові сталося подвійне вбивство.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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