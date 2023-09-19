19.09.2023 13:30 Віталій Хінєвіч

Комунальники у Харкові ліквідували 85 аварійних ситуацій

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 86 аварійних ситуацій на водоводах, упорядкували 81 оглядовий колодязь із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 21 водорозбірну колонку, передає РЕДПОСТ .

Сьогодні 21 бригада ліквідує 11 пошкоджень на міських трубопроводах. Зокрема, значний обсяг ремонтних робіт намічено у Новобаварському районі.

«Приступили до усунення аварійних ситуацій на магістралях діаметром 150 мм на вулицях Боровій та Реєстраторській. Після ліквідації пошкоджень території обов'язково впорядкуємо. Паралельно займаємося капітальним ремонтом оглядових колодязів у селищі Пісочин. Усі роботи виконаємо своєчасно та якісно», - повідомив провідний інженер районної служби Сергій Самойлов.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що у сотнях будинків трьох районів Харкова скоро відновиться постачання гарячої води.