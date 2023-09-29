Нетверезий водій пропонував хабар патрульним Харкова

Свою свободу порушник оцінив у 15 тисяч гривень.
Огляд стану сп'яніння чоловіка проводився за допомогою приладу Drager, результат якого склав 1,26 проміле. Ця цифра перевищує допустиму норму в 6 разів.
Під час складання адміністративних матеріалів, чоловік систематично пропонував патрульним неправомірну вигоду в сумі 15000 гривень. Правоохоронці неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій не реагував на попередження і настоював на "вирішенні питання на місці".
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть чоловіка, який сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння і хотів підкупити патрульних.
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