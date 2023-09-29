29.09.2023 10:57 Рита Парфенова

Нетверезий водій пропонував хабар патрульним Харкова

Свою свободу порушник оцінив у 15 тисяч гривень.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області, інцидент стався на Ювілейному проспекті у місті Харків.

Проти ночі на 29 вересня патрульні зупинили авто ГАЗ "Волга" за порушення комендантської години. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився.

Огляд стану сп'яніння чоловіка проводився за допомогою приладу Drager, результат якого склав 1,26 проміле. Ця цифра перевищує допустиму норму в 6 разів. Під час складання адміністративних матеріалів, чоловік систематично пропонував патрульним неправомірну вигоду в сумі 15000 гривень. Правоохоронці неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій не реагував на попередження і настоював на "вирішенні питання на місці".

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть чоловіка, який сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння і хотів підкупити патрульних.