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29.09.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов звернувся до містян з нагоди роковин трагедії Бабиного Яру

 
«Немає більшої трагедії для окремого народу та людства в цілому, ніж невинні жертви.
 
Саме тому всі ми, незалежно від віку, статі, расової належності чи етнічного походження, релігії або вірувань, повинні кинути всі свої сили, щоб запобігти несправедливій загибелі й протистояти тим, хто вбиває.
 
Цьому вчить історія. Про це людською кровʼю виписані її найжахливіші сторінки.
 
У Бабиному Яру нацистами було закатовано і розстріляно щонайменше 100 тисяч цивільних і військовополонених. Найменшій жертві було три дні від народження, найстарішій - 103 роки. 
 
За трохи більше ніж півтора року повномасштабної війни росіяни забрали життя щонайменше 20 тисяч мирних українських громадян.
 
Вклоняюся пам’яті жертв Бабиного Яру.
 
І мрію про те, аби світ більше такого не допустив»,- Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, бабин яр
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