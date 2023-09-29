29.09.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов звернувся до містян з нагоди роковин трагедії Бабиного Яру

«Немає більшої трагедії для окремого народу та людства в цілому, ніж невинні жертви.

Саме тому всі ми, незалежно від віку, статі, расової належності чи етнічного походження, релігії або вірувань, повинні кинути всі свої сили, щоб запобігти несправедливій загибелі й протистояти тим, хто вбиває.

Цьому вчить історія. Про це людською кровʼю виписані її найжахливіші сторінки.

У Бабиному Яру нацистами було закатовано і розстріляно щонайменше 100 тисяч цивільних і військовополонених. Найменшій жертві було три дні від народження, найстарішій - 103 роки.

За трохи більше ніж півтора року повномасштабної війни росіяни забрали життя щонайменше 20 тисяч мирних українських громадян.

Вклоняюся пам’яті жертв Бабиного Яру.

І мрію про те, аби світ більше такого не допустив»,- Харківський міський голова Ігор Терехов.