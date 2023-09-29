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29.09.2023  11:45   Віталій Хінєвіч

У Харківській області висадять понад мільйон дерев

У рамках екологічної ініціативи "Зелена країна" філії лісового господарства ДП "Ліси України" планують висадити понад 1,14 млн сіянців деревних рослин у Харківській області. Таку кількість сіянців лісівники висадять на площі у 240,8 га.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.
 
Для виконання посадкової кампанії лісові господарства виростили власний посадковий матеріал. У філії "Жовтневе лісове господарство"планують висаджувати сіянці дуба звичайного. Його виростили у теплицях у спеціальних коробах. 
 
Лісівники розповідають, що така технологія вирощування дає гарну кореневу систему та кращу приживлюваність під час висадки лісу. Сіянець у коробах набирає достатньо вологи та повноти, тож після жовтіння листя готовий до висаджування на лісокультурних площах. 
 
Загалом у Жовтневому лісовому господарстві восени висадять понад 100 тисяч сіянців дуба звичайного. Додамо, що навесні у цій філії уже посадили понад 250 тисяч сіянців деревних порід.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині та Полтавщині склали протоколи за порушення лісового законодавства.
 
Источник:   Слобожанський лісовий офіс
 Тэги:  харків, дерева
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