У Харківській області висадять понад мільйон дерев

У рамках екологічної ініціативи "Зелена країна" філії лісового господарства ДП "Ліси України" планують висадити понад 1,14 млн сіянців деревних рослин у Харківській області. Таку кількість сіянців лісівники висадять на площі у 240,8 га.
Комментариев: 0
Час зупинитися, підбити підсумки зробленого та визначитися з планами на майбутнє. Якщо ваші дії вже почали приносити позитивні плоди, то все йде як треба.
У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.
29 вересня - День пам’яті трагедії Бабиного Яру.
влажность:
давление:
ветер: