На будівництві газопроводу під Харковом розтратили понад 400 тисяч гривень

У розтраті коштів підприєства викрито виконавця робіт дільниці з будівництва газопроводу.
Факт нестачі товарно-матеріальних цінностей виявлено під час проведення чергової інвентаризації.
Сума шкоди, завданої підприємству, складає понад 400 тис. грн.
За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру виконавцю робіт дільниці з будівництва газопроводу цеху з капітального будівництва, облаштування свердловин та будівництва газопроводів Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» ПАТ «Укргазвидобування» за фактом привласнення та розтрати майна у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).
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