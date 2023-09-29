29.09.2023 11:49 Рита Парфенова

На будівництві газопроводу під Харковом розтратили понад 400 тисяч гривень

У розтраті коштів підприєства викрито виконавця робіт дільниці з будівництва газопроводу.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, винуватцем у розтраті виявився відповідальний за облаштування свердловин та будівництво газопроводів на території Красноградского району.

Чоловік вирішив збагатитися за рахунок підприємства шляхом систематичного привласнення довірених йому матеріалів та обладнання, призначених для виконання робіт з буріння. Він планував перепродати ці матеріали та обладнання іншим особам з метою отримання прибутку.



Факт нестачі товарно-матеріальних цінностей виявлено під час проведення чергової інвентаризації.



Сума шкоди, завданої підприємству, складає понад 400 тис. грн.



За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру виконавцю робіт дільниці з будівництва газопроводу цеху з капітального будівництва, облаштування свердловин та будівництва газопроводів Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» ПАТ «Укргазвидобування» за фактом привласнення та розтрати майна у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Раніде РЕДПОСТ писвв, що судитимуть двох харківских посадовців Укрзалізниці, які організували шахрайські схеми.