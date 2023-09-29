29.09.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Наші плани щодо відбудови міста – незмінні

У Харкові працюють над тим, щоб залучити інвесторів до відбудови міста, розвитку виробництва,передових креативних технологій та реалізації стартапів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, інвестиційний форум «Kharkiv: Restart», що пройшов у Києві, став першим потужним кроком у цьому напрямку.

«Жодне місто такого не зробило. І ми робитимемо так, щоб бути найкращим містом в Україні, і головна мета цього форуму - показати інвесторам нашу відкритість, прозорість, чесність. На мою думку, це вдалося. Були серйозні переговори з канадцями, європейцями та американцями, у нас з'явилися нові міста-побратими.

Чимало інвесторів хоче зайти до міста та приєднатися до відновлення. Так, є воєнні ризики, і мають бути гарантії, тому в Лондоні пройшли переговори щодо створення гарантійного фонду страхування. Конкуренція між містами буде високою, але ми обов'язково її виграємо», - наголосив міський голова.