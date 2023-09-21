21.09.2023 20:01 Дмитро Колонєй

Пдбиті підсумки інвестиційного форуму «Kharkiv: Restart»

Інвестиційний форум, присвячений відновленню міста Харкова, пройшов у столиці України.



Пдбиті підсумки інвестиційного форуму «Kharkiv: Restart»



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, на форумі «Kharkiv: Restart» було презентовано Харків для інвесторів

У заході взяли участь заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, голова наглядової ради Офісу із залучення та підтримки інвестицій «UkraineInvest» Давид Арахамія, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, народні депутати, представники державних агенцій, міжнародних інвесторів, промислових підприємств та ін.

На заході Харківський міський голова Ігор Терехов презентував проєкти розвитку міста, привабливі для інвесторів.

Серед них - проєкт «Лопанська набережна», який передбачає створення відкритого простору для відпочинку та творчості, «Приміський вокзал «Левада» з сучасним транспортним хабом та торгово-розважальним культурним центром, сучасний мікрорайон «місто всередині міста» на Олексіївці, де передбачене будівництво нового житла, офісів та об'єктів соціальної сфери. Крім того, мер презентував проєкт «Науковий парк» - інноваційний мікрорайон змішаного використання, реконструкцію Привокзальної площі та створення унікальної зеленої зони в Журавлівському гідропарку.

«Ми залучаємо кредитні ресурси європейських банків. Багато проєктів стосуються транспортної інфраструктури. Наприклад, створення служби муніципального таксі на електромобілях. Також плануємо розвивати «зелену» енергетику», - зазначив мер Харкова.

Міська влада Харкова готова супроводжувати кожного інвестора, надавати всі можливі умови в індустріальних парках, пільги, виділяти земельні ділянки, підключати об’єкти до міських комунікацій.

Над створенням нового Генерального плану розвитку міста Харківська міськрада працює з архітектурним бюро британського архітектора Нормана Фостера. А економічну модель Харкова розробляють фахівці з Оксфордського та Гарвардського університетів.

Також у рамках форуму Ігор Терехов провів перемовини з представником ПрАт «Філіп Морріс Україна» Михайлом Самоляком та директором ТОВ «Шкода транспортейшн Україна» Костянтином Жижком. Зокрема, компанія «Шкода» максимально зацікавлена у співпраці та готова розглянути нові напрямки роботи. Сторони обговорили придбання у компанії для Харкова рухомого складу для метрополітену, електробусів, тролейбусів та трамваїв.

Крім того, були досягнуті домовленості про інвестиції компанії «International Business Machines Corporation» (IBM) у розробку цифрових технологій для харківського проєкту «Smart city». Американські партнери готові виділити 200 тис. дол. волонтерської допомоги до кінця 2023 року. Цифрові застосунки для оцінки рівня пошкодження будинків, у які влучили ворожі ракети, значно прискорять процес їх відновлення.

Ще одним важливим напрямком роботи на форумі стало підписання нових угод про співпрацю міст для відбудови міста та країни - Меморандуму про взаєморозуміння між Харковом та Цинциннаті (США), а також Угоди про встановлення партнерських відносин міст Харкова та Кошице (Словаччина).

Також Ігор Терехов зустрівся з представниками Канадсько-української торгової палати. Сторони обговорили майбутню співпрацю та досвід реалізації проєктів Канадсько-українською торговою палатою в Україні під час повномасштабної війни. Ігор Терехов зазначив, що місто зацікавлене розвивати торговельні відносини з Канадою та покращувати умови ведення бізнесу в Харкові.

В рамках форуму було зазначено, що Харків може стати найбільш комфортним містом в Україні. Таку думку висловив начальник управління «UkraineInvest» Максим Бондаренко. Він повідомив, що з початку повномасштабної війни Офіс супроводжує понад 30 проєктів на суму 2,7 млрд дол., серед них є і проєкти в Харкові.

«Місто має потенціал бути найкомфортнішим в Україні. Враховуючи кількість людей, які там проживають, це великий потенціал робочої сили для підприємств, які будуть створені найближчим часом», - зазначив Максим Бондаренко.