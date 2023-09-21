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21.09.2023  20:37   Дмитро Колонєй

Від авіаударів окупантів постраждали три мирних села Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території Росії. Артилерійські та мінометні обстріли противника постраждали 4 населених пункта Харківщини: Графське, Гатище, Вовчанюк, Вовчанські хутори.
  • На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Берестове, Копанка та Шийківки Харківської області. Артилерійські та мінометні обстріли противника надійшли повідомлення в 6 районах Харківщини: Дворичний, Синківка, Іванівка, Кисливки, Купянюку-Вузлової, Ківшарівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 вересня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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