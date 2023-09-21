Від авіаударів окупантів постраждали три мирних села Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 вересня 2023 року.
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День обіцяє внести ясність у справи, вчинки та думки. Головне – не захоплюватися «розкладом по поличках» у спілкуванні, щоб не опуститись до банального з'ясування стосунків.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
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