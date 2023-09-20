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20.09.2023  19:11   Дмитро Колонєй

Окупанти обстрілювали Харківщину з мінометів та артилерії

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстрілювали Харківщину з мінометів та артилерії окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріл населених пунктів з території Росії. Артилерійські та мінометні обстріли противника постраждали 5 населених пунктів Харківщини: Івашки, Уді, Плетенівка, Вільхуватка, Бологівка.
  • На Куп'янському напрямку артилерійський та мінометний обстріл противника постраждали 5 селищ Харківщини: Синківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 19 вересня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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