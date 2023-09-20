20.09.2023 18:31 Дмитро Колонєй
На харківських вулицях подовжили обмеження руху транспорту
На яких вулицях, чому та на який період встановлені обмеження розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.
На харківських вулицях подовжили обмеження руху транспорту
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства
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подовжили обмеження руху транспорту на вул. Новгородській, у районі перехрестя з вул. Липовою що пов'язано з необхідністю подовження термінів проведення аварійних робіт на газопроводах низького та середнього тиску. Рух, який планувалося відкрити 25 вересня. Але обмеження знімуть 26 жовтня 2023 року.
Пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху.
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Також через ремонт газопроводу рух транспорту на вул. Липовій, у районі перехрестя з вул. Новгородською, який планувалося відкрити 29 вересня, заборонений до 30 жовтня 2023 року.
Об’їзд закритої ділянки організований через прилеглі вул. Мінську, вул. Кленову та ін.
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