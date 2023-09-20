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20.09.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

У провулку Золотому заборонений рух транспорту

Рух транспорту у пров. Золотому, в районі будинку №119-а на пр. Гагаріна, заборонений з 20 вересня до 4 жовтня, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням ремонтних робіт з заміни ділянки водогону.
 
Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Дмитра Коцюбайла, Георгія Тарасенка, пр. Гагаріна та ін.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно відновлюється водопостачання у Салтівському районі.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, дороги
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