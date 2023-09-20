У провулку Золотому заборонений рух транспорту

Рух транспорту у пров. Золотому, в районі будинку №119-а на пр. Гагаріна, заборонений з 20 вересня до 4 жовтня, передає РЕДПОСТ .
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Сьогодні особливо добре ви почуватиметеся далеко від насидженого місця – у відрядженні, у роз'їздах, на відпочинку.
Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
Сьогодні рекрутери, вони ж хедхантери, вони ж найманці, вони ж менеджери з підбору персоналу відзначають професійне свято.
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