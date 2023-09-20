20.09.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

У Харківській області водій перевозив безакцизний алкоголь

З автомобіля вилучено тетрапаки з горілкою, понад 2000 пляшок різних спиртних напоїв.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

19 вересня на території Борівської ТГ на блокпосту правоохоронці виявили автомобіль «ГАЗ». В автівці водій перевозив алкогольні напої. Акцизних документів на алкоголь чоловік не надав. Речові докази вилучені.

Щодо водія поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164-5 (зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка) Кодексу України про адміністративні правопорушення та скерували до суду.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв або тютюнових виробів.