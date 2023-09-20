20.09.2023 13:30 Віталій Хінєвіч

Енергетики відновлювали світло у селах Чугуївського району

Села Чугуївського району, які були знеструмлені 24 серпня внаслідок ворожих обстрілів, вдалося заживити.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Як розповів начальник Вовчанського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" Олег Ковальов, мова йде про наступні населені пункти: Стариця, Бугруватка, Графське, Симинівка, Верхня Писарівка, Лосівка, Шестерівка, Сосновий Бір, Приліпка та частково Лиман.

Щоб відновити електропостачання в цих селах, треба було відремонтувати пошкоджену обстрілами високовольтну лінію 110 кВ, яка живить місцеву підстанцію. Начальник Харківського високовольтного РЕМ Олександр Ганус розповів, що фахівцям його підрозділу не з першого разу вдалося виконати усі необхідні роботи.

"Під час першої спроби бригада потрапила під обстріл. На щастя, ніхто з енергетиків не постраждав. Але треба було дочекатися сприятливих умов та відповідно дозволу військових, щоб впоратися із цим завданням", - підкреслив він.

Наразі підстанція, що живить зазначені села, працює в штатному режимі.