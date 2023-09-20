20.09.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно відновлюється водопостачання у Салтівському районі

З початку року бригади аварійно-відновлювальних робіт Салтівського району, який суттєво постраждав від ворожої агресії, ліквідували 260 аварій на водоводах, упорядкували 152 оглядові колодязі та капітально відремонтували 96 водорозбірних колонок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Як розповів сьогодні, 20 вересня, начальник районної служби В'ячеслав Глущенко, напередодні ремонтники провели комплекс відновлювальних заходів на трубопроводах на вулиці Малиновській (діаметр 300 мм) і проспекті Тракторобудівників (діаметр 100 метрів). Також капітально відремонтували оглядовий колодязь на проспекті Героїв Харкова.

«Працюємо оперативно, намагаючись утримувати водопровідне господарство району у відповідному стані – своєчасно усуваємо пошкодження на водоводах та проводимо необхідну профілактику. Завжди чітко плануємо ремонти, детально аналізуємо ситуацію, а після усунення аварійних ситуацій в обов'язковому порядку території впорядковуємо. Належними темпами ведуться роботи щодо заміни вводів до центральних районних теплових пунктів. Наразі виконуємо перекладку ділянки трубопроводу діаметром 160 мм на вулиці Джерельній», - поінформував В'ячеслав Глущенко.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».